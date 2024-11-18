البرازيل تواجه أوروجواي تحت ضغط النتائج السلبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عانت البرازيل بطلة العالم 5 مرات لإثارة الإعجاب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، لكن المدافع ماركينيوس دعا الجماهير للالتفاف حول الفريق قبل مباراته على أرضه أمام أوروغواي غدًا الثلاثاء.

البرازيل تواجه أوروجواي تحت ضغط النتائج السلبية

وبعد 5 انتصارات و4 هزائم وتعادلين، تحتل البرازيل المركز الرابع في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 17 نقطة، متأخرة بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

txt

نجم الأهلي السابق يشيد بحسام حسن لهذا السبب

txt

أشرف عبد العزيز يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة كهربا مع الزمالك


وتتأهل أول 7 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أمريكا الشمالية.
وتحتل أوروغواي المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
وتعادلت البرازيل 1-1 مع فنزويلا الخميس الماضي، وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وقال القائد البديل ماركينيوس إن اللاعبين لا يزالون يشعرون بالفخر بالدفاع عن ألوان هذا القميص حتى عندما لا تكون النتائج على ما يرام.

وقال اللاعب (30 عامًا) في مؤتمر صحافي أمس الأحد، "رغم أن هناك العديد من الأشياء التي تجعل الناس يفقدون الأمل في المنتخب الوطني، فإننا نطلب منهم ألا يفقدوا ثقتهم به أبدًا".
وأضاف أن البرازيل، التي خسرت أمام أوروغواي في مونتيفيديو العام الماضي، تمر بفترة انتقالية بقيادة المدرب دوريفال جونيور وسيحتاج الأمر بعض الوقت لحل المشاكل.

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق يكشف السبب الرئيسي في تطور مستوى طاهر محمد طاهر

اتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعب مفاجئ

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية