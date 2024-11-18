عانت البرازيل بطلة العالم 5 مرات لإثارة الإعجاب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، لكن المدافع ماركينيوس دعا الجماهير للالتفاف حول الفريق قبل مباراته على أرضه أمام أوروغواي غدًا الثلاثاء.

البرازيل تواجه أوروجواي تحت ضغط النتائج السلبية

وبعد 5 انتصارات و4 هزائم وتعادلين، تحتل البرازيل المركز الرابع في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 17 نقطة، متأخرة بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.



وتتأهل أول 7 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أمريكا الشمالية.

وتحتل أوروغواي المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وتعادلت البرازيل 1-1 مع فنزويلا الخميس الماضي، وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وقال القائد البديل ماركينيوس إن اللاعبين لا يزالون يشعرون بالفخر بالدفاع عن ألوان هذا القميص حتى عندما لا تكون النتائج على ما يرام.

وقال اللاعب (30 عامًا) في مؤتمر صحافي أمس الأحد، "رغم أن هناك العديد من الأشياء التي تجعل الناس يفقدون الأمل في المنتخب الوطني، فإننا نطلب منهم ألا يفقدوا ثقتهم به أبدًا".

وأضاف أن البرازيل، التي خسرت أمام أوروغواي في مونتيفيديو العام الماضي، تمر بفترة انتقالية بقيادة المدرب دوريفال جونيور وسيحتاج الأمر بعض الوقت لحل المشاكل.