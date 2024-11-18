السكة الحديد: تأخيرات في مواعيد القطارات اليوم تصل إلى ساعة ونصف

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، نتيجة استكمال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة على بعض خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة أن متوسط التأخيرات المتوقعة على الخطوط الرئيسية كالتالي:

- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.
- خط القاهرة - أسيوط: 80 دقيقة.
- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.
- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.
- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.
- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مؤكدة أنها ناتجة عن التهديات التي تفرضها مواقع العمل في المشروعات التطويرية الجارية.

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