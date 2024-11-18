خلافات سابقة.. حبس 3 سودانيين لاتهامهم بقتل صديقهم في بولاق الدكرور

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس3 أشخاص يحملون الجنسية  السودانية، متهمين بقتل صديقهم ضربا بالعصا، وإلقاء جثته في الشارع ببولاق الدكرور.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع  3 أشخاص يحملون الجنسية  السودانية، متهمين بقتل صديقهم ضربا بالعصا، وإلقاء جثته في الشارع ببولاق الدكرور.

خلافات سابقة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على الضحية بالضرب بالعصا،،بسبب  خلافات سابقة بينهم.

مقتل سوداني على يد أصدقائه

تلقى  قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص ملقى بشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان به آثار تعذيب، وبعمل التحريات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين انهم 3 عاطلين يحملون نفس جنسية المجني عليه، 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم.

مواد متعلقة

خلافات سابقة.. تفاصيل التحقيق مع 3 سودانيين لاتهامهم بقتل صديقهم في بولاق الدكرور

تفاصيل إنهاء طالب حياته غرقًا بنهر النيل في البدرشين

صعق كهربائي.. تفاصيل مصرع شخص أثناء عمله في أكتوبر

مريض نفسي ينهي حياته بالسقوط من علو في العجوزة (تفاصيل)

كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق فيلا وإصابة 3 أشخاص في الشيخ زايد

استمرار حبس سيدة اختطفت طفلة للتسول بها في الهرم

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور

ضبط 40020 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية