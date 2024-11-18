حجز المتهم بسب تركي آل الشيخ عبر منصة إكس

حوادث
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أمرت جهات التحقيق بحجز مدير المبيعات المتهم بسب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر منصة إكس، لحين عرضه علي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات،

سب تركي آل الشيخ

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المحامين وكيلًا عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، يتهم فيه أحد الأشخاص بسب موكله عبر منصة إكس

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدير مبيعات مقيم بمحافظة الإسكندرية وبإستدعائه وعرضه علي النيابة العامة أمرت بحجزه لحين عرضه علي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتم التحفظ على المتهم بديوان قسم الهرم.


 

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للترفيه الادارة العامة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ

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