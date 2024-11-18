خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع مريض نفسي أشعل النار بشقة والدته في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بإشعال النار بشقة والدته في الجيزة

خلافات أسرية

وتوصلت تحريات، إلى أن مريض نفسي وراء إشعال النار بشقة والدته، بسبب خلافات أسرية

مريض يشعل النيران في شقة والدته

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اندلاع بشقة سكنية، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران دون إصابات.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شاب يعاني من مرض نفسي، وراء حرق شقة والدته، بسبب خلافات أسرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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