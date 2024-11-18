أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته قفزًا في الطالبية

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء عاملحياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية في الطالبية.

عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في إنهاء عامل قفزًا من الطابق الخامس، وصرحت النيابة بدفنه

أنهى حياته

تلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة عامل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين قيام المتوفي بالاقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات