رئيس مدينة الأقصر يتابع تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى لوحات فنية



تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية والتي يجري تنفيذها بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور احمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.



وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، تم التنسيق بالرسم على جميع الأكشاك والمحولات الكهربائية بطول المسار السياحي بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.



ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكافة قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

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