افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد بسيوة

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مدير إدارة السياحة
مدير إدارة السياحة والمصايف ورئيس مدينة سبوة

 

 

في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحة سيوة، وتعظيم سبل التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات  
كلف   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأستاذ  محمد أنور مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة  لحضور مراسم  إطلاق المشروع في إطار الشراكة بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميه   يرافقه الأستاذ  محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة  بحضور الأستاذ هاني حسين المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعيه  والمهندس خالد الهجان رئيس لجنه التمور بالمجلس التصديري والأستاذة نيفرت جادالله  ممثلة البنك الأوروبي للتنمية والإعمار  والمهندس محمد أحمد موسي مدير الإدارة الزراعيه بسيوة والساده مشايخ وعواقل سيوة ورؤساء الأحزاب والجمعيات الاهليه وعدد من أصحاب مصانع التمور والمزارعين،
حيث تم استعراض برنامج  تعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد من المزرعة إلى المائدة  والفعاليات التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية وتذليل كافة العقبات أمامها.

وأوضح الأستاذ هاني حسين أن البرنامج يستهدف رفع القدرة التنافسية للعاملين بالقطاع علي طول سلسلة الإمداد والتي تبدأ من المزرعة حتي الأسواق الخارجيه لضمان الحصول علي منتج مطابق للمواصفات التصديرية،

كما قام  الأستاذ محمد أنور في كلمته بنقل تحيات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشكره  لمجهودات جميع الجهات المشاركة في المشروع
مشيرا  إلى  اهتمام الدولة بقطاع النخيل الواعد وحماية الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع من أصناف التمور ذات الميزة الجغرافية المتميزة في الإنتاج على مستوى العالم  .

 ومن جانبهم  ثمن الحضور  اهتمام  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   ومتابعته للبرنامج التدريبي مع تقديم التيسيرات  وتذليل كافة العقبات، وكذلك التعاون مع الأستاذ محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة والإدارة الزراعية  وجمعية سيوة لتنمية المجتمع  في قطاع النخيل.
ويشارك في البرنامج مايقرب من ٤٠ متدرب مابين محطات تمور وموردين ومزارعين ويستمر البرنامج التدريبي من ١٧ حتي ٢٠ نوفمبر الجارى.

اهتمام الدولة إعادة الإعمار الإدارة العامة للسياحة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي البرنامج التدريبي الثروة القومية الفعاليات المصايف

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