صندوق مكافحة الإدمان يحذر من عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات

أخبار مصر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير.

كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم، مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له وأصبح غير مصرح  بتداوله من وقتها،نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما إنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.

ووجه صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات  أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة،حيث أن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للزوبان ويسئ البعض استخدامه فى وضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما،ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم  اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ  العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة  لدى الفئات المختلفة، لا سيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق، بالإضافة إلى  التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة  ومراكز الشباب.

كما يوفر  الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مجانا وفى سرية تامة.

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