نوة المكنسة تضرب محافظة الإسكندرية

سقوط أمطار متوسطة

تشهد محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الأثنين سقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استقرار حركة الرياح.

وفي سياق ذاته، تشهد محافظة الإسكندرية سيولة مرورية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، مع استعداد شركات الصرف الصحي، لشفط تجمعات مياه الأمطار.

درجات الحرارة اليوم

ويسود الإسكندرية اليوم الاثنين طقس شتوى ممطر بارد نسبيا وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 21 للعظمى، و19 للصغرى، وسرعة الرياح 19 كم/ الساعة والرطوبة 73%.

نوة المكنسة

وتعد نوة المكنسة أول النوات الشتوية التي تأتي في فصل بداية فصل الخريف، وهي تبدأ في يوم ١٦ نوفمبر من كل عام، ومن المفترض أن تستمر لمدة ٤ أيام.