ضبط هارب من واقعة قتل عمد ومحكوم عليه بالإعدام بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط هارب من واقعة قتل عمد، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة تلقاها اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عندما وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بقيام عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة - محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بالإختباء بدائرة قسم الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب يوسف توفيق والنقيب احمد الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم اثناء إختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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