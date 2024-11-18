الهلال السعودي يضع حدًا للتكهنات حول رحيل نيمار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق الهلال السعودي علي للتكهنات المنتشرة، حول مصير نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وما أنتشر بشأن رحيله عن الفريق، خلال يناير المقبل،

وقد تعرض نيمار لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات، التي تعرض لها عقب عودته من غياب لأكثر من عام، بسبب إصابة الرباط الصليبي، تنتشر الإشاعات حول إمكانية مغادرته صفوف الزعيم، خاصة مع عدم تقديمه الإضافة الحقيقية.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلت، عن مصدر بالهلال، قوله إن كل ما يتردد عن احتمال رحيل نيمار "أمر بعيد تماما عن الصحة".

وأشار المصدر أن الأحاديث المرتبطة بنجم السيليساو بناديي سانتوس وبوتافوجو البرازيليين، بأنها "مثيرة للسخرية".

وعلق مارسيو كالفيس، مستشار مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، بأنه لا توجد أي محاولات حول انتقال نيمار للفريق، وأن الأنباء المنتشرة في هذا الشأن غير صحيحة.

والجدير ذكره أن نيمار شارك في الموسم الحالي لدقائق قليلة، خلال مباراتي الهلال ضد العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
 

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