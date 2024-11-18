استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في أسواق الصاغة"

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شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 استقرارًا في أسواق الصاغة المصرية بعد آخر ارتفاع، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات للجرام، كما استقرت الأسعار العالمية للذهب وفقًا لأحدث تحديثات البورصة العالمية. 

نقدم لكم فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب المتوفرة اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بعد الارتفاع الأخير، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في أسواق الصاغة 4068 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة المحلية اليوم عند 3560 جنيهًا للجرام، بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها الأسعار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في أسواق الصاغة المحلية 3051 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 28480 جنيهًا، مع استقرار الأسعار في أسواق الصاغة المحلية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 2563 دولارًا.

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