استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات المصرفية.

ووفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك المصرية، فإن سعر الدولار يتراوح بين 49.30 جنيهًا و49.44 جنيهًا للشراء والبيع، وذلك في عدة بنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك قناة السويس : سجل سعر الدولار 49.34 جنيهًا للشراء و49.44 جنيهًا للبيع.

: سجل سعر الدولار 49.34 جنيهًا للشراء و49.44 جنيهًا للبيع. بنك المصرف المتحد : بلغ سعر الدولار 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع.

: بلغ سعر الدولار 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع. البنك الأهلي المصري : استقر السعر عند 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.

: استقر السعر عند 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع. بنك مصر : سجل السعر 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.

: سجل السعر 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع. البنك التجاري الدولي : وصل سعر الدولار إلى 49.32 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع.

: وصل سعر الدولار إلى 49.32 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع. بنك الإسكندرية : سجل سعر الدولار 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع.

: سجل سعر الدولار 49.3 جنيهًا للشراء و49.4 جنيهًا للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر السعر عند 49.35 جنيهًا للشراء و49.44 جنيهًا للبيع.

تستمر حالة الاستقرار هذه في معظم البنوك في وقت كتابة التقرير، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات هذا الأسبوع.