مانشستر يونايتد يونايتد على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة.. واللاعب يحدد وجهته المقبلة

ارتبط اسم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي مؤخرًا بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، وخاصةً بعد تولي روبن أموريم مدربه السابق القيادة الفنية للفريق الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد منذ أسابيع قليلة عن تعيين البرتغالي روبن أموريم مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

أوموريم كلمة السر..فيكتور جيوكيريس يضغط على ناديه للانضمام إلى اليونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة، "ميرو"، فإن اليونايتد يسعى بقوة للتعاقد مع المهاجم المتألق فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة، بناء على طلب من المدرب روبن أموريم.

وأضافت الصحيفة، أن فيكتور جيوكيريس يضغط بقوة على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل لصفوف اليونايتد في يناير القادم.

وأكدت أن إدارة سبورتنج لشبونة تنوي الاستماع للعروض المقدمة للمهاجم السويدي في الصيف القادم، في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه، عقب التألق اللافت مع فريقه مؤخرا.

وأوضحت، أن نادي سبورتنج لشبونة سيوافق على العرض الذي يراه مناسبا من وجهه نظره، للتعاقد مع فيكتور جيوكيريس.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود أهتمام من العديد من الأندية الأوروبية لضمه المهاجم السويدي، وعلى رأسهم ثلاثي البريميرليج اليونايتد والسيتي وأرسنال.

وقاد فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة لتحقيق فوز تاريخي على نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرز السويدي المتألق هاتريك في شباك السيتي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة مستويات مميزة هذا الموسم، حيث شارك في 17 مباراة، أحرز خلالهم 23 هدفا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

