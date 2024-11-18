تفاصيل سقوط مسجل خطر لحيازته 32 كيلو من مخدر الآيس في الشيخ زايد

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مسجل خطر، لحيازته 32 كيلو من مخدر الآيس في الشيخ زايد

مسجل خطر

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مسجل خطر، في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (32 كجم لمخدر الآيس «الشابو»- سلاح أبيض – ميزان حساس- سيارة – مبلغ مالى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (33،3 مليون جنيه تقريبًا)، وحُرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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