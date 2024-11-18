شكوك حول مشاركة خاميس مع كولومبيا أمام الإكوادور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يتطلع منتخب كولومبيا إلى الاستعداد على أكمل وجه لمباراته المقررة مساء غد الثلاثاء، في بارانكيا أمام الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بينما لاتزال الشكوك تحوم حول تعافي القائد خاميس رودريغيز ومشاركته.

شكوك حول مشاركة خاميس مع كولومبيا أمام الإكوادور

وجلس لاعب رايو فايكانو، على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها منتخب (لوس كافيتيرو) في الأنفاس الأخيرة أمام أوروغواي 2-3 في الدقيقة 101، على الرغم من تعادلهم 2-2 في الدقيقة 96.
وسينتظر الجهاز الفني الكولومبي حتى اللحظة الأخيرة حتي يتيقن من وضع اللاعب صاحب الـ33 عامًا.

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كما يشعر مدرب (لوس كافيتيروس) نيستور لورنزو بالقلق حيال وضع اللاعبين الـ10 الذين الذين حصلوا على إنذارات خشية تراكم البطاقات الصفراء، ومن شأن العقوبة حرمانهم من خوض مباراة الجولة الـ13 من تصفيات مونديال 2026، والمقررة أمام البرازيل في مارس (آذار) 2026.

وهؤلاء اللاعبون الـ10 هم حارس المرمى كاميلو فارجاس، والمدافعون دانييل مونيوز ويوهان موخيكا وكارلوس كويستا، ولاعبو الوسط خوان فرناندو كوينتيرو وجون أرياس وكيفن كاستانيو وخورخي كاراسكال، والمهاجمون جون جادر دوران ولويس دياز.
وستصل الإكوادور، التي تغلبت في مباراتها الأخيرة بالتصفيات على بوليفيا 4-0 في جواياكيل، إلى بارانكيا مساء الإثنين.
وتحتل كولومبيا المركز الثالث بترتيب التصفيات برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف خلف أوروغواي الوصيفة، وكلاهما يبتعد بـ3 نقاط خلف الأرجنتين صاحبة الصدارة، أما الإكوادور فتشغل المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

 

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