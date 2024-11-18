«اعرف قدراتك».. ندوة لطلاب المعهد التكنولوجي بمكتبة مصر العامة بمطروح

عقدت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمعهد التكنولوجي العالي وعلى مدار يومين متتاليين لقاء مع طلبة البكالوريوس حول التأسيس للبرنامج التدريبي "اعرف قدراتك ومهاراتك" بهدف التعريف بكيفية عمل دراسة جدوى متكاملة للمشروعات وذلك بما يفيد سواء في مشروعات التخرج أو تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وضمن مبادرة بداية جديدة لحياة الإنسان.

وأكد محمد علي، مدير وحدة التمويل بفرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح أن الجهاز يهتم بتوعية الشباب في بداية حياتهم العملية بالطرق والأساليب العلمية والواقعية المستخدمة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع وأهمها دراسة الجدوى وأهم عناصرها وكذلك دعم ريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى صيغ تنفيذية في صورة مشروعات تعتمد على عناصر البيئة المحيطة.،وأكد على دور جهاز تنمية المشروعات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزا لأفكار الشباب البناءة.

وأضاف مصطفى الشوادفي مسئول الخدمات غير المالية بفرع الجهاز أن عمل جهاز تنمية المشروعات لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي بل يقدم أيضا الدعم اللوجيستي علاوة على التوعية بأهمية وسبل العمل الخاص الناجح.

وصرح أ. أسامة المرسي مدير عام مكتبة مصر أن اللقاء يأتي في إطار دور المكتبة في تنمية المهارات وإطلاق طاقات الشباب تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بداية".