خطاب شكر لطاقم الحكام من نادي سخا الرياضي فما القصة؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خطف نادي سخا الرياضي والذي يعد أحد أندية كفر الشيخ اللقطة الذهبية في مباريات القسم الثالث والتي أقيمت فعاليتها أمس.

وأرسل النادي خطاب للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري المصري لكرة القدم ولكن ليس خطاب للشكوى بل خطاب شكر.

وأكد النادي في خطابه على كفاءة طاقم التحكيم وعلى قدرته لتحقيق العدالة كما أثنى على قرارات الطاقم في مباراة وصفها النادي في أجواء مليئة  بالتحديات.

وعلى عكس الخطابات المرسلة للشكوى من طاقم حكام في المنافسات المحلية، كان لخطاب نادي سخا تفاعل كبير وثناء على الطاقم.

طاقم حكام المباراة

وأدار المباراة طاقم حكام من منطبقة الإسكندرية مؤمن أشرف حكما للساحة وعاونه مصطفى فتحي مساعد أول، ومحمد عبد السلام مساعد ثان.

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