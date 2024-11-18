سقوط عاملة نظافة متهمة بسرقة لاعبات فريق كرة قدم بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات

وتبين إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم.. فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى).

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها الهواتف المحمولة المستولى عليهم، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة

بإستدعاء المجنى عليهم.. تعرفوا على الهواتف وإتهموها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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