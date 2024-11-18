ديشامب يعرب عن سعادته بالفوز على المنتخب الإيطالي بدوري أمم أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المنتخب الإيطالي في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ديشامب يعرب عن سعادته بالفوز على المنتخب الإيطالي بدوري أمم أوروبا

وثأر المنتخب الفرنسي من هزيمته في مباراة الدور الأول 1 / 3، وتغلب على المنتخب الإيطالي بذات النتيجة أمس الاحد، ليتصدر المجموعة.

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وقال ديشامب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم:"من الرائع دائما أن تفوز. كنا فعالين للغاية في الكرات الثابتة خلال المباراة، لأنه تم تنفيذها بشكل جيد من قبل لوكاس دينييه".

وأضاف:"مع مجموعة من اللاعبين الشباب، كنا بحاجة إلى التجديد، لذلك تمسكت بفكرتي الأولى: أردت رؤية أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وأكد:"أمام منتخب إيطالي مفعم بالثقة، الحضور إلى هنا وتحقيق الفوز هو بالفعل أمر جيد للغاية. طلبت منهم أن يؤمنوا حتى النهاية، بان تصدر المجموعة أمر ممكن، أرفع القبعات لهم".

وأردف:"أنا في قلب ما يحدث في غرفة خلع الملابس مع خيارات مختلفة لأنني مقتنع بأن هذا هو الوقت المناسب للتغيير. لدي الكثير من الطاقة ولدي هدوئي وطمأنينتي. أنا على علم بالمطالب، لكن اللوم كان على اللاعبين لمدة 10 سنوات، وربما قليلا علي أيضا".

وأكد:"نحن في المقدمة، ويجب أن نبقى هناك! لا يمكننا الفوز بكل مباراة. نعم، كان عاما معقدا وتحقيق الفوز في آخر مباراة به هنا في إيطاليا أمر رائع".

 

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