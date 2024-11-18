جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية

شهدت جامعة أسيوط اليوم الإثنين انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى Be-FiT للعام الثاني على التوالي، طلبة وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان والملعب الرئيسى بالقرية الأولمبية جامعة أسيوط، والذى تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبإشراف أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، وأحمد حسن أحمد، والأستاذة هبة عبدالحافظ مسئولى اللقاء، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين من مختلف الكليات بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي: إن اللقاء يستهدف مشاركة نحو 800 طالبًا، وطالبة من أبناء الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة لدي الطلاب، والقضاء على السمنة، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم العديد من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، خلال انطلاق فعاليات اللقاء، إلي الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، فضلًا عن حرصها علي تنظيم الفعاليات المتميزة، والمستحدثة التي تستهدف أكبر عدد من الشباب الجامعى؛ لتنمية، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه مواهبهم نحو الممارسات، والأنشطة الصحية السليمة.



وشهد اللقاء؛ مرور الطلاب بخمسة محطات رياضية رئيسية؛ لقياس القوة البدنية لديهم، وهي: حبل الكروس فت، الصندوق الخشبي، دامبلز، كاتل بيل، والكرة الطبية، وذلك مع اختلاف الأوزان بين الطلاب والطالبات، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مالية؛ لأفضل 6 طلبة وطالبات، مشاركين من كل فرقة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 500 جنيه، والثاني 450 جنية والثالث 400 جنية فضلًا عن تكريم هيئة الإشراف المشاركة بالمهرجان، من جميع الكليات

والجدير بالذكر، أن فعاليات اللقاء الرياضى تُقام للعام الثاني على التوالي، وتمتد على مدار يومين 18 و19 من نوفمبر الجارى.