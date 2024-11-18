الأوقاف: انعقاد المجلس الحادي عشر لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى "لأبي الفضل القاضي

أخبار مصر
وزير الأوقاف أ.د
وزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري

تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ) في مجالس الإقراء في ٦١ مسجدًا، وذلك بعقد المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة الكتاب بداية من يوم السبت القادم الموافق ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م حتى يوم الجمعة الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء.

يتخلل المجلس بيان "حكم من سَبّ اللَّه تَعَالَى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النَّبِيّ (صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم) وأزواجه وصحبه"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، حرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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