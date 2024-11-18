بـ470 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد للمرحلة القديمة

محافظات
بوابة الفجر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،والعضو المنتدب محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية سوهاج غرب والجارى بها اعمال الاحلال والتجديد للمرحلة القديمة والتوسعات بقيمة 470 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو من العام القادم.

واوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر مستشار الشركة لشئون التعاون الدولى إنه بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 52% منها اعمال مدنية تشمل تأهيل المدخل والمصافى والاحواض وعنبر الطلمبات وإنشاء مبنى النوافخ والمحولات وتاهيل عنبر الطلمبات بالتوسعات والموقع العام وتاهيل مواسير خط السيب وخط الطرد هذا بالاضافة إلى اعمال الكهرباء والميكانيكا للمحطة القديمة والتوسعات.

واشار الكيميائى منصور صابر على  نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة إنه تم افتتاح معمل المحطة بعد تطويره والذى يقوم بمتابعة واجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لجميع مراحل المعالجة الثلاثية على مدار 24 ساعة لرفع وتحليل عينات شهريا من المياه الخام والسيب النهائي والترسيب الابتدائى واحواض التهوية والترسيب النهائي والمعالجة الثلاثية والحمأه باجمالي 977 عينة شهريا وذلك للتاكد من مطابقة السيب النهائى للصرف علي المصرف طبقا للمادة 52 من قانون 48 واجراء كافة التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة المعالجة الثلاثية هذا بالاضافة إلى القيام باجراء التحليلات المعملية لمحطات معالجة صرف صحى ادفا والهجارسة وعرابة ابو الدهب والغريزات وإجراء التحاليل لعينات الصرف الصناعي بإجمالي 360 عينة شهريا كما يتم رفع وتحليل عينات من 16 محطة رفع لمتابعة المياه الخام ومدى مطابقتها للقرار 44 لسنة 2000 وكذلك إجراء تحاليل للعينات لصالح الغير.

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