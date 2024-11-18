كوكتيل مخدرات.. التحقيق مع عاطل لحيازته المخدرات في كرداسة

حوادث
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ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته كوكتيل من مخدري هيروين والحشيش في كرداسة
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من المخدرات، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطلين

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من المخدرات  بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته المخدرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

الإجراءات القانونية النيابة العامة المخدرات كوكتيل مخدرات نيابة شمال الجيزة ضبط عاطلين

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