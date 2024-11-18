محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا للمناطق المتأثرة بحدائق الاهرام

نوهت محافظة الجيزة، أنه في إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم على أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وتوضح محافظة الجيزة بأن جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر قد افاد بإنه تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح للخط وقد تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية علما بأنه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ، ل وسوف تصل تباعًا للمناطق المتأثرة.

وتؤكد محافظة الجيزة علي المتابعة الدورية علي مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملًا علي ان بتم استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام – 01016050453.