تموين المنتزه تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتصرف فى سلع تمونيية مدعمة

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بوابة الفجر

قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة  فريد شوقي مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك بعدة حملات تموينية أسفرت عن الآتى:

تحرير عدد 47 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع بالأسواق

تحرير عدد 17 محضر انتاج خبز ناقص وزن

تحرير عدد 9 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات

تحرير عدد 7 محاضر عدم وجود لوحة البيانات للمخابز

تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 350 علبة سجائر متنوعة

ضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينية مدعمة وبياناتها كالاتى:

768 كجم سكر تموينى 
740 زجاجة زيت تموينى 
182 كجم سكر حر

تحرير محضرين توقف منفذين من منافذ مشروع جمعيتي

تحرير محضر عرض وبيع صدور دواجن بانيه دون بيانات وتم مصادرة 20 كجم

تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

 

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