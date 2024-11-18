بأسلوب كسر الباب.. القبض على المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة بمصر الجديدة

حوادث
متهم
متهم


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية" ويقيمان بمحافظة بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية"، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما حسني النية (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).
وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها (23 جنيها ذهبيا – و3 سبائك ذهبية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر أسلوب كسر الباب استهداف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التحريات وجمع المعلومات التحقيق التحريات الإجراءات النيابة العامة أمن القاهرة بأسلوب كسر الباب بمصر الجديدة

مواد متعلقة

سقوط عاملة نظافة متهمة بسرقة لاعبات فريق كرة قدم بالقاهرة

سحب 1400 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

النطق بالحكم على البلوجر سوزي الأردنية لاتهامها بسب والدها على الهواء

للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بالنزهة

السوشيال ميديا فضحتهم.. حبس عناصر تشكيل عصابي تخصصوا بجرائم السرقات بالقاهرة

بعد عدة جرائم.. استمرار حبس لص المساكن في بدر

عصابة تخصصت في تجارة المخدرات بالسلام.. وقرار المحكمة ضدهم

حادث مروع.. قرار النيابة ضد المتهم بالتسبب في مصرع مسنة بشوارع عين شمس

الأكثر قراءة

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025