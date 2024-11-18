انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 25 سفينة ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة.

وتداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بواقع 46.2% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة بما يشكل تقاربًا كبيرًا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم وتداول 171 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت، وذلك وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش -رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافه العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.