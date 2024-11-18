وكيل تعليم الجيزة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البدرشين والحوامدية وأبو النمرس

أخبار مصر
سعيد عطية وكيل وزارة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الإثنين، بتفقد انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارات الحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

حيث حضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، طابور الصباح بمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات، وتابع صعود الطالبات إلى الفصول وسير العملية التعليمية بالفصول الدراسية، كما تفقد المعامل وجاهزيتها ونظافتها ودورات المياه، منبهًا على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار.

كما تفقد عطية سير العملية التعليمية في مدرستي البدرشين الإعدادية بنات، والأشراف الابتدائية المشتركة.

وفي إدارة الحوامدية التعليمية، تفقد وكيل تعليم الجيزة، مدرسة سير العملية التعليمية بمدرسة عرب الحوامدية الابتدائية ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بعمل خطة زمنية وبرنامج لمعالجة الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة.

كمل تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، النظافة العامة بفناء وفصول ودورات مياه ومعامل مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، موجهًا بتفعيل الإشراف.

وتابع سير العملية التعليمية بمدارس الحوامدية الثانوية بنين، ومحمد طلعت عبد الوارث الإعدادية المشتركة، والتعليم الأساسي.

كما تفقد سير العملية التعليمية والفصول الدراسية، بمدرستي المنوات الإعدادية بنات، والمنوات الثانوية بنات، بإدارة أبو النمرس التعليمية.

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