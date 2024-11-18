تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة برصيف في الوراق

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة برصيف في الوراق

إصابة 3 أشخاص

وكشفت التحقيقات، أن السيارة اصطدمت بالرصيف مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

اصطدام سيارة برصيف

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الوراق.
 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص تبين اصطدام سيارة برصيف الطريق مما تسبب فى انقلابها ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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