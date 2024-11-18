بأسلوب انتحال الصفة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالسلام

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في السلام.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من محامي، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالي نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما سائق، وعاطل، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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