أخبار الطقس في مصر.. متى تنهي نوة المكنسة؟

حالة الطقس التي تسيطر على البلاد خلال الفترة الحالية أدت إلى حالة من القلق للمواطنين خاصة مع ضرب نوة المكنسة للمحافظات الساحلية وعلى رأسها الإسكندرية والبحيرة.

حالة الطقس

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية عن حالة الطقس وذلك لمعرفة أبرز معلومات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس خلال الفترة الحالية، وكذلك معرفة موعد انتهاء نوة المكنسة.

أخبار الطقس في مصر

وعن أخبار الطقس في مصر، فكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى الأحد 24 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود الإثنين، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر، كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الإثنين 18 نوفمبر والثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وسواحل الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح.

نوة المكنسة في مصر

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بمدينة الإسكندرية والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظة اليوم، والذي يتزامن مع ثالث أيام نوة المكنسة التي تشهدها.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الاثنين 18 نوفمبر، حيث تتساقط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المحافظة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق محافظة الإسكندرية اليوم، مع انتشار السحب المنخفضة الحاملة للأمطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم. وكانت سرعة الرياح 18 كم/ساعة وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 68%.

كما تشهد محافظة الإسكندرية اليوم أيضًا انخفاضًا على درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بالمحافظة 23 درجة بينما بلغت درجة الحرارة الصغرى بالمحافظة 15 درجة.

موعد انتهاء نوة المكنسة

ومن المقرر أن تنتهي نوة المكنسة – حسب جدول النوات – غدًا، إلا أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية لهطول أمطار غدًا وبعد غد.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية تبدأ نوة المكنسة في 16 من شهر نوفمبر كل عام، وتستمر غالبًا لنحو 4 أيام، فيما تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

