تأجيل الطعن على قررات الطائفة الإنجيلية لـ23 ديسمبر

حوادث
بوابة الفجر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية لجلسة 23ديسمبر المقبل.

أختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا  .

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