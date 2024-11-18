مكتبة الإسكندرية تستضيف الفنان هشام خرما في حفل موسيقي في نوفمبر الجاري

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بوابة الفجر

تستعد مكتبة الإسكندرية، ممثلة في مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، لاستضافة حفل موسيقي للفنان هشام خرما وفرقته الموسيقية، ويقام الحفل يوم السبت الموافق 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً على المسرح الكبير بمركز المؤتمرات.

وجدير بالذكر أن هشام خرما، مؤلف وموزع موسيقي، نشأ في القاهرة وتأثر بتجارب متعددة خلال إقامته في عدة دول حول العالم، ما أضفى على موسيقاه طابعًا عالميًا ومتفردًا.

وأطلق خرما ألبومه الأول بعنوان "First Voyage" الذي  وتصدر قوائم المبيعات في سلسلة متاجر "فيرجين ميجا ستورز" وشارك "خرما"  في السلسلة الموسيقية العالمية "Arabesque" التي أصدرتها شركة "سوني ميوزك"، بجانب أسماء لامعة مثل الموسيقار العالمي "ياني وكان أتيلا.
 

23 نوفمبر أصدرت التواصل الثقافي العالم الساعة السابعة الموسيقار العالمي ياني الموسيقار العالمي هشام خرما حفل موسيقي مركز المؤتمرات مكتبة الاسكندرية نوفمبر الجاري

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