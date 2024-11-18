السوشيال ميديا فضحتهم.. القبض على قائدي السيارات المتهورين في عين شمس



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا التضرر من قيام قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه في عين شمس.

البداية حينما تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا التضرر من قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، سائقين، مقيمين بمحافظتي القاهرة والمنيا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.