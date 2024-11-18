في واقعة مخدر "اغتصاب الفتيات".. المستشار هيثم عباس: العقوبة تصل للمؤبد والإعدام

أكد المستشار هيثم عباس، أن المادة 34 من قانون المخدرات نصت على عقوبات شديدة تشمل الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100،000 إلى 500،000 جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو باع جوهرًا مخدرًا بنية الاتجار بأي صورة من الصور.

وأضاف عباس، أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال ارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات، بناءً على كمية المخدرات المتداولة ومدى الخطورة التي تشكلها على المتعاطين.

وأشار المستشار عباس إلى أن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 90 قرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024، الذي تضمن إضافة ثلاثة مواد خاصة بالأمراض النفسية وعلاج حالات الإدمان على الكحول والمخدرات إلى جدول المواد المخدرة، مع حذف مادة كحولية من الجدول.

كانت قد كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن تفاصيل عملية ضبط إعلامية شهيرة وأجنبي بتهمة الاتجار في مخدر GHP، المعروف بمخدر "اغتصاب الفتيات". حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن أحد العناصر الإجرامية المقيم في التجمع الخامس بالقاهرة، كان يتاجر في هذا المخدر بعد شرائه من مواقع إلكترونية خارجية وتهريبه إلى مصر.

وأوضحت الوزارة أن خطة التهريب تضمنت تعبئة المخدر داخل عبوات تحمل ملصقًا لإحدى شركات النظافة لإخفاءه أثناء عملية التهريب. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 180 لترًا من مخدر GHP. كما تم ضبط صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تروج لهذا المخدر بين الشباب مقابل أموال طائلة.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 145 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.