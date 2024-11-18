عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بمواد الكيف بالسلام.. والأمن يلاحقه

حوادث
مخدرات
مخدرات


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في السلام.
    
وفي التفاصيل، تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (3،100 كجم لمخدر الكوكايين – عدد من  الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألا الاتجار بالمواد المخدرة الضربات الاستباقية التصدي الأقراص المخدرة الإجراءات القانونية الكوكايين المواد المخدرة اليقظة الأمنية أمن القاهرة بمديرية أمن القاهرة

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