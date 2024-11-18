الإسكندرية تحتفي بجمال نوة المكنسة وأمطارها الغزيرة

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الأثنين، بداية نوة المكنسة التي جلبت معها أمطارًا غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح، لتغطي شوارع المدينة العريقة وتضفي عليها أجواءً شتوية مميزة وعلى الرغم من غزارة الأمطار، فإن حركة المرور في الشوارع لم تتأثر، واستمرت الحياة بشكل طبيعي، في مشهد للمواطنين جالسين على كورنيش عروس البحر المتوسط، مما أظهر قدرة المدينة على التكيف مع الأجواء الشتوية.

وعبر المواطنون السكندريون عن سعادتهم بالأجواء الساحرة التي تضفيها النوة، حيث انعكست الأمطار على طابع الإسكندرية المميز، ما أضفى على المدينة رونقًا خاصًا أعاد ذكريات شتاء الإسكندرية المعتاد.

وكانت قد هيئة ميناء الإسكندرية أن حركة الملاحة البحرية لم تتوقف، حيث استمرت عمليات دخول وخروج السفن بشكل طبيعي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العمل بالميناء.

وتعد الإسكندرية، باسمها عروس البحر المتوسط والتي ما دام  ارتبط اسمها بجمال الطبيعة وسحر الشتاء، أكدت اليوم مجددًا مكانتها كوجهة مميزة تجمع بين تراثها العريق وجمال أجوائها، لتقدم لمحبيها لوحة شتوية لا تُنسى مع كل قطرة مطر.

 

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