ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا

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المضبوطات
المضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين بمحافظة المنيا.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( شرطة السياحة والآثار – الأمن العام) قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الأثار بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على (360  قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، واعتزامهما الاتجار فيها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنيا 360 قطعة أثرية ومومياوات شخصين الداخلية

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