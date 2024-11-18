وزير الإسكان: تحديات التنمية العمرانية تتمثل في الزيادة السكانية

الفجر السياسي
وزير الإسكان
وزير الإسكان

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في مصر، إلى جانب رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة.

وناقش جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير بدائل سكنية مناسبة، وضمان توفير الإسكان الملائم والميسر لكافة المصريين.

كما تطرق إلى تحسين البيئة العمرانية للمدن الحالية، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، إلى جانب تطوير جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، ورفع كفاءة المدن الجديدة التي أُنشئت في الأجيال السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطة عمل وزارة  الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024 /2025.

وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7: 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل.

وأشار إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).

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