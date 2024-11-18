جهود لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمياه النيل بكفر شكر

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات انتشال جثة سيدة من مياه نهر النيل أمام شبكة الكهرباء بمدينة كفر شكر، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اكتشاف الأهالى جثة سيدة ترتدى ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء مدينة كفر شكر.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم إنتشال الجثة من مياه نهر النيل وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثاني من العمر ترتدي جلباب نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر ووجود شال حول الرقبة مسببا أثار خنق وانتفاخ وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مستشفي كفر شكر مدينة كفر شكر مديرية أمن القليوبية مياه نهر النيل

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