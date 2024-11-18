ضبط 500 كجم جلسرين خام مجهول المصدر بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسئول عن مركز تعبئة جلسرين طبى "دون ترخيص" بالقاهرة.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (المسئول عن مركز لتعبئة الجلسرين الطبى "دون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) لإدارته المركز دون ترخيص وعدم مطابقته للإشتراطات الصحية وحيازته كمية كبيرة من الجلسرين الطبى دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المركز على ( 5430 عبوة جلسرين – 500 كجم جلسرين خام – 3000 عبوة فارغة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.