موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.. رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع فتح باب التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

وتساءل الرأي العام المصري عن موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وذلك لمعرفة الرابط الذي يمكن من خلاله التقديم في شقق "سكن لكن المصريين 5" التي طرحتها وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

شقق الإسكان الاجتماعي

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

ويمكن من خلال رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي التقديم على الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان التي أعلنت عنها في مبادرة سكن لكل المصريين 5، وذلك في يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، وتشمل نحو 78730 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، منهم 5% لذوي الهمم.

وأتاحت وزارة الإسكان حجز كراسات الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد المصري بشتى المحافظات، اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 25 نوفمبر الجاري لذوي الهمم، بينما يبدأ الحجز لباقي المواطنين من يوم 26 نوفمبر وحتى يوم 25 ديسمبر المقبل.

ويمكن شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 من خلال جميع مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات المشمولة بالطرح الجديد، وسعر الكراسة 300 جنيه مضافًا إليها مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا.

شقق الإسكان الاجتماعي



رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

وفيما يلي يقدم "الفجر" رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والخطوات التي يجب الاعتماد عليها للتسجيل:

زيارة على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

النقر على أيقونة أرغب في التقديم.

ملء البيانات المطلوبة للتسجيل وتشمل الرقم القومي ورقم الموبايل

انتظار رسالة قصيرة تتضمن كود تفعيل حساب المواطن على موقع الصندوق.

الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم صاحب الطلب بملء بيانات استمارة الحجز.

إرفاق المستندات المطلوبة من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ثم اتباع الخطوات التي ستظهر تباعًا.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدات الجاهزة في المحافظات، وبين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه للوحدات الجاهزة في المدن الجديدة.

وتتراوح أسعار الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، مع مقدم جدية حجز يصل إلى 20 ألف جنيه للشقق في المحافظات و30 ألف جنيه للشقق في المدن الجديدة.

ويتم سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن، بالإضافة إلى 5% من سعر البيع كمبلغ لصيانة المشروع، وفي حالة قبول الطلب، على المتقدمين سداد مقدمات بحد أدنى 20% من إجمالي قيمة الشقة المطروحة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

