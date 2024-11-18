محافظ الغربية يتابع مشروع تطوير غزل المحلة وتعزيز التعاون الصناعي

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بوابة الفجر

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم،  بمكتبه في ديوان عام المحافظة، المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروع تطوير الشركة وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مختلف المجالات، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، المهندسة نرمين احمد ابراهيم مدير ادارة التخطيط العمراني بالغربية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد بدر مع المحافظ آخر مستجدات العمل في مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم مناقشة نسب الإنجاز المحققة في مختلف مراحل التطوير، بما في ذلك المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية، والتي ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مؤكدا على الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بما تحقق من تقدم في أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي وإحياء القلاع الصناعية الكبرى. وأكد الجندي أن شركة غزل المحلة تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للمحافظة، وأن المحافظة ستظل داعمة بكل إمكانياتها لتذليل أي معوقات أمام سير الأعمال في المشروع.

وأكد الجندي أهمية مدينة المحلة الكبرى كمركز صناعي رائد، مشيرا إلى ان “المحلة الكبرى تعد من أعرق المدن الصناعية في مصر، وهي قلب صناعة الغزل والنسيج. وفي ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية، ستصبح المحلة مدينة صناعية من الطراز الأول، لتصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط وتحتل مكانة متقدمة على خريطة الصناعة.”

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