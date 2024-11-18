وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة "كاسا" الإيطالية لبحث أوجه التعاون

استقبــل المهنــدس محمد صلاح الديــن مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربي السيــد Marco Serpi المدير التنفيذي لشركة "Casa" الإيطالية ووفد مرافق، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"كاسا" الإيطالية والخاصة بأعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) والتي تأتي ضمن أوجه التطوير ورفع الكفاءة لخطوط الإنتاج والماكينات بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للقيام بدورها الرئيسي المتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى دورها في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على حرص وزارة الإنتاج الحربي للانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، مشددًا على الحرص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالجهات التابعة وحلها أولًا بأول ودفع وتيرة العمل للأمام لتحقيق المستهدفات المرجوة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي ككل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح السيــد/ Marco Serpi المدير التنفيذي لشركة "Casa" أن الشركة الإيطالية هي شركة عالمية متخصصة منذ أكثر من عشرين عامًا في مجال توريد المعدات الصناعية وتقديم الخدمات الفنية الهندسية، معربًا عن اعتزاز "كاسا" بالتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي وذلك نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية المستوى بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مثمنًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية التنفيذية لمشروعات التعاون المشترك وهو ما تحرص عليه أيضًا الشركة الإيطالية، مؤكدًا على سعي "كاسا" للإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بالشركة (مصنع 100 الحربي) بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد/ محمد صقر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والمهندس/ محمد حسين رئيس قطاعات سلاسل الإمداد بالهيئة، والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات، والمهندس/ جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.