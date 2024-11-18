عاجل.. سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظة الغربية

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم الاثنين أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع مدن ومراكز المحافظة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

على جانب آخر أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعليماتة إلى جميع رؤساء مراكز المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ لاستقبال هطول الأمطار ومنع تراكم مياة الأمطار فى الشوارع حتى لا تعوق حركة المواطنين.

كما قامت شركة كهرباء جنوب الدلتا برفع حالة الطوارئ واكدت على وجود فرق من الصيانة على مدار اليوم لمواجهة انقطاع الكهرباء المفاجئ الذي قد يحدث نتيجة لسقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

الغربية سقوط أمطار أمطار خفيفة حالة الطقس

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025