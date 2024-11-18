عاجل.. سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم الاثنين أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع مدن ومراكز المحافظة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

على جانب آخر أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعليماتة إلى جميع رؤساء مراكز المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ لاستقبال هطول الأمطار ومنع تراكم مياة الأمطار فى الشوارع حتى لا تعوق حركة المواطنين.

كما قامت شركة كهرباء جنوب الدلتا برفع حالة الطوارئ واكدت على وجود فرق من الصيانة على مدار اليوم لمواجهة انقطاع الكهرباء المفاجئ الذي قد يحدث نتيجة لسقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.