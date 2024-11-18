تسرب مياه الأمطار يتسبب في انهيار سقف ديكوري بجامعة الإسكندرية الأهلية

تعرضت إحدى قاعات السكاشن بكلية الطب في جامعة الإسكندرية الأهلية، اليوم، لانهيار جزئي في السقف الديكوري، إثر تسرب مياه الأمطار الغزيرة الناتجة عن نوة المكنسة.

وأسفر الحادث عن إصابة طالبة بإصابة طفيفة، تم التعامل معها على الفور داخل الموقع دون الحاجة إلى نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن تسرب المياه من السقف الخرساني إلى السقف الديكوري المصنوع من ألواح "الجبسيوم بورد" أدى إلى زيادة الضغط عليه، ما تسبب في انهياره بشكل مفاجئ أثناء تواجد الطلاب داخل القاعة.

وأخلت إدارة الجامعة القاعة، فور وقوع الحادث كإجراء احترازي وأعلنت تعليق الدراسة بها مؤقتًا حتى الانتهاء من أعمال الإصلاحات وضمان سلامة المبنى.

وأكدت الجامعة أنها بدأت مراجعة شاملة لحالة المباني للتأكد من جاهزيتها لتحمل الظروف الجوية الصعبة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تأثر المدينة بأجواء نوة المكنسة التي تشهد هطول أمطار غزيرة، وهو ما يتطلب تعزيز الاستعدادات لمواجهة تأثيراتها على المرافق العامة والمؤسسات التعليمية.