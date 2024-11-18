مصرع طالبين وإصابة آخرين أثناء عبورهم الطريق بالقناطر

تعرض طالبان وآخرين لحادث دهس في قرية باسوس أثناء اتجاههم إلى مدرسة حسن أبو بكر الابتدائية بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع إثنين وإصابة الآخرين.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام أتوبيس بتلاميذ في أثناء سيرهم على الطريق صباحًا للذهاب إلى المدرسة وسقوط الأتوبيس في إحدى الترع.

انتقلت قوة أمنية، وتبيّن اصطدام أتوبيس أثناء سيره بقرية باسوس بمجموعة من التلاميذ كانوا في طريقهم إلى مدرسة “حسن أبو بكر” بباسوس التابعة للقناطر الخيرية وانحرف ليسقط في إحدى الترع.

وأسفر الحادث عن مصرع تلميذين هما "عابد.ي.ه" و"فاروق.و.ف"، وكلاهما يدرس بالصف الرابع الابتدائي، فيما أصيب آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرّر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.