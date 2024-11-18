وكيل التعليم بالدقهلية يشهد فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

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وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية وسط الطلبة بالملتقى

‏‏ شهد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب والمنح في دورته السادسة عشر بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية.

 بحضور ومشاركة لفيف من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية وأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية والجامعات الأهلية الجديدة والجامعات العربية وممثلي الجامعات الأجنبية من 25 دولة حول العالم 

وأقيم بنادي جزيرة الورد حيث يتيح المعرض لطلبة الثانوية العامة وكافة الشهادات الدولية فرصة الالتقاء والتحدث المباشر مع مجتمع التعليم العالي لتنمية قدرات الطلاب في تحديد مستقبلهم ورؤيتهم والتعرف على البرامج الجديدة بكافة الجامعات والفرص والمنح المقدمة
‏وقد تم اتخاذ كافة إجراءات الصحة والأمان للحفاظ على الطلاب والعارضين
‏هذا وقد أبدي مدير المديرية اهتماما خاصا بأنشطة المعرض والملتقى لما يتيح لطلاب المرحلة الثانوية بكافة المدارس الحكوميةو الخاصة من فرصة للتعرف على برامج مختلفة للاختيار من بينها ما يتفق مع ميولهم واهتمامهم الدراسية 

كما حضر فعاليات الملتقى كل من السيد الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وأحمد طنطاوي المدير التنفيذي للملتقى والدكتور أيمن إسماعيل مدير الادارة وشهاب أنور مدير العلاقات العامة والمشرف علي تنظيم فعاليات الملتقي

اتحاد الجامعات العربية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التعليم العالي والبحث البرامج الجديدة البحث العلمي اشرف العربي الجامعات الدولية الجامعات الأهلية الجديدة الجامعات المصرية الحكومية الدكتور أشرف العربي العاصمة الادارية الشهادات الدولية اللواء طارق مرزوق المدارس الحكومية العلاقات العامة الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب الملتقى الدولي المرحلة الثانوية المباشر تنمية قدرات الطلاب تعرف على ثانوية العامة زارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التعليم العالي والبحث العلم

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